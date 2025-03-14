Bilecik’te tarlaya devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı haberi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde otomobilin tarlaya devrildiği kazada bir kişi yaralandı.
Murat A. idaresindeki 16 KU 229 plakalı otomobil, Pazaryeri Dereköy kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkıp tarlaya devrildi.
Ters dönen araçta yolcu olarak bulunan Hacer A. yaralandı.
Hacer A, ihbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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