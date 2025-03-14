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Bilecik’te tarlaya devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde otomobilin tarlaya devrildiği kazada bir kişi yaralandı.Murat A. idaresindeki 16 KU 229 plakalı otomobil, Pazaryeri Dereköy kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkıp tarlaya devrildi.Ters dönen araç...