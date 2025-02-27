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Biruni Üniversitesi Hastanesinden uyku düzenine ilişkin değerlendirme haberi

- Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden Uyku Merkezi Sorumlu Hekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz: - "Daha kaliteli bir uyku için gün içinde doğal ışık almak, uyumadan önce ekran süresini azaltmak ve düzenli bir uyku rutini oluşturmak çok önemli"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Biruni Üniversitesi Hastanesinden uyku düzenine ilişkin değerlendirme haberi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden Uyku Merkezi Sorumlu Hekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz, modern hayatın getirdiği yapay ışık, düzensiz çalışma saatleri ve teknolojik alışkanlıkların, biyolojik saati bozarak uyku düzenini olumsuz etkilediğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sanayileşmiş toplumlarda uyku süresinin artmasına rağmen biyolojik saatlerin düzensizleşmesi üzerine dünya genelinde birçok araştırma yürütülüyor.

Toronto Mississauga Üniversitesinden Dr. Leela McKinnon ve Dr. David Samson liderliğinde yapılan, sonuçları New Scientist dergisinde yayımlanan “İnsanlar bir uyku salgınıyla mı yoksa aydınlanmayla mı karşı karşıya?” başlıklı geniş kapsamlı uyku araştırması, 54 farklı çalışmanın analizine dayanıyor.

Çalışma kapsamında, 866 katılımcının doğrudan uyku ölçümleri değerlendirildi. Araştırma sonuçlarına göre, sanayileşmiş toplumlarda yaşayan bireyler ortalama 7,1 saat uyurken, geleneksel toplumlarda bu süre 6,4 saate kadar düşüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Sinem İliaz, söz konusu araştırmanın bulgularını değerlendirdi.

Sanayileşmiş toplumlarda bireylerin daha uzun uyuyor gibi görünmesine rağmen bu uykunun kalitesi ve doğallığının tartışmalı olduğunu kaydeden İliaz, “Modern hayatın getirdiği yapay ışık, düzensiz çalışma saatleri ve teknolojik alışkanlıklar, biyolojik saati bozarak uyku düzenini olumsuz etkiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İliaz, daha uzun uyunmasına rağmen biyolojik saatin daha düzensiz hale geldiğine işaret ederek, “Gün ışığına yeterince maruz kalmamak, geceleri fazla yapay ışık almak, mavi ışığa uzun süre maruz kalmak ve düzensiz beslenme alışkanlıkları, kaliteli uyku almayı zorlaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

Vücudun bir güne göre izlediği düzeni tanımlayan sirkadiyen ritimlerin korunmasının önemli olduğuna değinen İliaz, bunun için uyku hijyenine özen gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. İliaz, “Daha kaliteli bir uyku için gün içinde doğal ışık almak, uyumadan önce ekran süresini azaltmak ve düzenli bir uyku rutini oluşturmak çok önemli.” şeklinde görüş belirtti.

Düzensiz
Saat
Uyku

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