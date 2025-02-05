Borsa İstanbul’da gong Birleşim Grup Enerji için çaldı haberi

Borsa İstanbul'da gong, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten Birleşim Grup Enerji için çaldı.

Halka arz sürecini tamamlayan Birleşim Grup Enerji için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Şirket payları, törenle birlikte Borsa İstanbul Ana Pazar'da “BIGEN” koduyla işlem görmeye başladı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Birleşim Grup Enerjinin güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarıyla büyümesini sürdürdüğünü ve ülkenin kıymetli bir yenilenebilir enerji şirketi olduğunu söyledi.

Ergun, “Ülkemizin enerji arzı güvenliği ve dünyamızın karşı karşıya olduğu çevre sorunları dikkate alındığında, yenilenebilir enerji yatırımlarını çok önemli buluyor ve bu yatırımların halka arzla finanse edilmesini çok değerli görüyoruz. Birleşim Grup Enerji de halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarını finanse edecek ve kapasitesini artıracaktır.” dedi.

Halka arz kararından dolayı şirketin yöneticilerini tebrik eden Ergun, “Arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

– “Elde ettiğimiz geliri enerji sektöründe yatırımlar yaparak değerlendireceğiz”

Birleşim Grup Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan da yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, yatırımlarını bu alanda yaptıklarını vurguladı.

Halka arza yönelik yatırımcıların gösterdiği ilgiye teşekkür eden Altan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yenilenebilir enerji sektöründe en önemli konuların başında 'sürdürülebilirlik' konusunun yer aldığının bilincindeyiz. Bu kapsamda Birleşim Grup Enerjinin kurulduğu 2020 yılından bugüne kadar rüzgar ve güneş enerjisi santralleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji sektörüne yatırımlar yaptık. Borsa İstanbul'a kote olarak attığımız yeni adımla halka arzdan elde edeceğimiz gelirin önemli bir kısmını yine yenilenebilir enerji sektöründe yatırımlar yaparak değerlendireceğiz.”

Mesut Altan, yurt içi ve yurt dışı yatırımlara hız kazandırmayı hedeflediklerini kaydederek, “Bu yönde yaptığımız çalışmalar arasında 'mevcut tesislerimizin kapasitelerini artırmak, hibrit ve yeni santraller kurmak veya satın almak ve depolamalı enerji tesislerine yatırım yapmak' başlıkları olduğunu söyleyebilirim. Yatırım gücümüz ve mühendislik deneyimimizden aldığımız güçle büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

– “1,4 milyar lira büyüklüğündeki halka arza 188 bin 452 yatırımcı katıldı”

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül de sermaye piyasalarındaki 30 yıllık deneyimlerinin verdiği güvenle halka arza aracılık faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini dile getirerek, bu arzların katkısıyla sermaye piyasalarının büyümesinden duydukları memnuniyeti vurguladı.

Şirketlerin büyümesi, yatırım yapması ve küresel ölçekte rekabetçi olabilmesi için gerekli sermayeye erişimi açısından halka arzların büyük önem taşıdığına işaret eden Akgül, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz de İnfo Yatırım olarak, halka arzlarla sermaye piyasalarının gelişmesine, şirketlerin finansman olanaklarına erişmesine ve yatırımcıların da şirketlerin geleceğine ortak olmasına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birleşim Grup Enerjinin 1,4 milyar lira büyüklüğündeki halka arzına 188 bin 452 yatırımcı katılırken, yatırımcıların gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz.”

Törene, Birleşim Grup Enerji ile şirketin halka arzına aracılık eden İnfo Yatırım'ın yöneticileri ve çalışanları da katıldı.