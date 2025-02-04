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Edirne İl Genel Meclisinden “AFAD Gönüllüsü” olunması çağrısı haberi
Çanakkale Savaşları kahramanı dedesiyle aynı gün vefat eden torunu defnedildi haberi
Esenler’de deprem tatbikatı yapıldı haberi
Şişecam, Polonya merkezli ML System ile işbirliği yaptı haberi
Kırklareli’nde asfalt plenti tesisi kurulacak haberi
Bakan Şimşek, “Finansın Geleceği” etkinliğinde konuştu: (2) haberi
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Burhaniye’de firari hükümlü yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda "kas...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Burhaniye’de firari hükümlü yakalandı haberi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda “kasten yaralama” ve “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçlarından aranan bir şüphelinin kentte saklandığı belirlendi.

Hükümlü S.Ç'nin saklandığı adrese polis, operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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