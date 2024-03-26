HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa Haberleri »

Bursa Devlet Tiyatrosunda Gençlerin Oyun Heyecanı

Bursa Devlet Tiyatrosunun 2023-2024 Feraizcizade Gençlik Kursiyerleri, "Ah Şu Gençler" oyunuyla sahne heyecanı yaşadı.

Yayınlanma:
ABONE OL

Tiyatronun 50 yıllık tarihinde sayısız yıldız yetiştiren Geleneksel Feraizcizade Gençlik Kursunun yetenek sınavıyla seçilmiş 16 öğrencisi, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde, Turgut Özakman’ın yazdığı, Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Berrin Kulya Balkanlar’ın yönettiği “Ah Şu Gençler” oyunu ile “27 Mart Dünya Tiyatro Günü”nü kutladı.

Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan, tiyatroseverler ve aileleri, genç yetenekleri ilgi ve beğeniyle izledi.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Bursa Devlet Tiyatrosu

İlgili Haberler

Bursa’da “Leylek Köyü”ndeki Yuvalarda Bahar Temizliği

Bursa’da Yıl İçerisinde 180 Bin fidan Toprakla Buluşturulacak

İnegöl’de Polisten Kaçarken Kaza Yapan Motosikletteki 2 Kişi Yaralandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi 16 Bin Yeni Sosyal Konut İnşa Edecek

Bursa’da Yurda Kaçak Yollarla Giren Yabancı Uyruklu 5 Kişi Yakalandı

Batan Geminin Mürettebatını Arama Çalışmalarının Sürdüğü İmralı Adası Açıklarında Ceset Bulundu

Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 350 Bin Liraya Geriledi

İstanbul’da Helikopter Destekli Huzur uygulaması Yapıldı

Leyleklerin Göçü Tekirdağ Semalarında Güzel Görüntüler Oluşturuyor

700 Yıllık Yazma Eserler Ramazana Özel Ziyarete Açıldı

AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Şükrü Erdinç’in Kardeşi Son Yolculuğuna Uğurlandı

“Ahmetbey köftesi” İçin Coğrafi İşaret Başvurusunda Bulunulacak