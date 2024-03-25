HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa Haberleri »

Bursa’da Sağanak Etkili Oldu

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, bazı iş yerlerinin tentelerinin altında korunmaya çalıştı.

Yayınlanma:
ABONE OL

Hava sıcaklığı 10 derece olarak ölçülürken Bursa Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, gün boyu kent genelinde yağış ve fırtınanın etkili olacağını bildirdi.

Açıklamada, “Meydana gelebilecek çatı uçması, baca gazı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Sağanak

İlgili Haberler

Bursa’da Yıl İçerisinde 180 Bin fidan Toprakla Buluşturulacak

İnegöl’de Polisten Kaçarken Kaza Yapan Motosikletteki 2 Kişi Yaralandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi 16 Bin Yeni Sosyal Konut İnşa Edecek

Bursa’da Yurda Kaçak Yollarla Giren Yabancı Uyruklu 5 Kişi Yakalandı

Batan Geminin Mürettebatını Arama Çalışmalarının Sürdüğü İmralı Adası Açıklarında Ceset Bulundu

Bursa’da Evden 500 Bin Liralık Ziynet Eşyası Çalan 2 Şüpheliden Biri Yakalandı

Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturmada 3 Kişinin Şüpheli Olarak İfadesi Alındı

Kocaeli’de Deprem Riski Nedeniyle Yıkılan İlkokul Hayırsever Aile Tarafından Yaptırılacak

Trendyol Süper Lig 32. Hafta Maçlarının Programı Açıklandı

Muş İlinin Bazı Köylerde Tek Katlı Evler ve Ahırlar Karla Kaplandı

Kumar Oynayan 22 Kişiye Para Cezası Verildi

Trendyol 1. Lig 30 ve 31. Hafta Programı Açıklandı