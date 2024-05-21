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Hasta Çocuk İçin Minibüse Bırakılan Kumbara Çalındı

Bursa'da hasta çocuk için minibüse koyulan bir kumbara minibüs park halindeyken çalındı.

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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde park halindeki yolcu minibüsüne giren kişinin, hasta çocuk için konulan yardım kumbarasını çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, gece saatlerinde Demetevler Mahallesi İsmetiye Caddesi’ndeki minibüs durağına geldi.

Park halindeki yolcu minibüslerinin camlarını kontrol eden zanlı, arka camını zorlayıp girdiği aracın içinden 2 yaşındaki Ravza adlı SMA hastası kız çocuğu için konulan ve içinde para bulunan yardım kumbarasını çaldı.

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Bursa'da hasta çocuk için minibüse koyulan bir kumbara minibüs park halindeyken çalındı.

Sabah geldiğinde kumbaranın yerinde olmadığını gören minibüs şoförü, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kumbarayı çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, şüphelinin minibüsün arka camını zorlayıp içeri girdiği ve daha sonra tekrar aynı yerden çıkarak uzaklaştığı görülüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Hırsızlık

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