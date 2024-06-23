Bursa’nın Mudanya ilçesinde kasasında 4 kişinin ayakta seyahat ettiği kamyonetin sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, açık kasa kamyonetin sürücüsünün trafikte tehlikeli seyrettiğine dair sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine çalışma başlattı. Kasasında 4 kişinin ayakta seyahat ettiği kamyonetin plakasından yola çıkarak tespitte bulunan ekipler, aracın sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle 2 bin 736 lira idari para cezası uyguladı.