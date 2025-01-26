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Bursa’da 137 yıldır Mi’raciye geleneği yaşatılıyor haberi
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Karanfil Group’tan Uluslararası Trafik Güvenliği ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’na destek haberi
Bursa’da evde çıkan yangında 86 yaşındaki yaşlı adam öldü haberi
Eceabatlı zeytin üreticileri inceleme gezisine katıldı haberi
Türk gıda şirketleri Asya’nın önde gelen gıda fuarı Indusfood’a katıldı haberi
Edirne’de vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı haberi
Kocaeli’de 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
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Bursa’da 137 yıldır Mi’raciye geleneği yaşatılıyor haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da 137 yıldır Mi’raciye geleneği yaşatılıyor haberi

BURSA (AA) – Bursa'da, Miraç Kandili dolayısıyla Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camisi'nde Mi'raciye okunarak, katılımcılara süt dağıtıldı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camisi'nde 137 yıldır devam eden geleneğin yaşatıldığı bildirildi.

İkindi namazının ardından burada Mi'raciye okutulup, cemaate süt ikram edildi.​​​​​​​

Kentteki Mi'raciye geleneği, Osmanlı döneminin son yıllarında, Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde yaşayan Safiye Hatun'un vasiyetine dayanıyor.

Söz konusu camide, 1888 yılındaki Miraç Kandili'nde, Miraç olayının anlatıldığı ve süt dağıtıldığı, Safiye Hatun'un vasiyeti ve vakfiyesi gereği bu geleneğin her yıl sürdürüldüğü biliniyor.

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