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DeFacto’nun emisyon azaltım hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı haberi
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı haberi
Erken tedavi edilmeyen zona hastalığı görme kaybına sebep olabiliyor haberi
Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi
Dijitalleşmeyle beraber kelime hazinesinin azalması, gençlerin düşünme yetilerini olumsuz etkiliyor haberi
Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı haberi
Kağıthane’de kar nedeniyle yokuşta kayan otomobil park halindeki araca çarptı haberi
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Bursa’da 3 kuşağın bir arada ürettiği ahşap ürünler 74 ülkeye ihraç ediliyor haberi

- Kentte 24 yıldır marangozluk yapan Özgür Ulus, babası ve oğluyla mutfak gereçleri, tablo, biblo, maket ev, hediyelik ve süs eşyası gibi ürünler imal ediyor - Özgür UIus: - "Singapur, Çin, Tayland, Yeni Zelanda, Malezya, Almanya, İtalya, Belçika, ABD, Kanada gibi 4 kıtada 74 ülkeye ürünlerimiz ulaşmaktadır"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da 3 kuşağın bir arada ürettiği ahşap ürünler 74 ülkeye ihraç ediliyor haberi

SEMİH ŞAHİN – Bursa'da babası ve oğluyla marangozluk yapan Özgür Ulus, mutfak gereçleri, tablo, biblo, maket ev, hediyelik ve süs eşyası gibi ürünleri 4 kıtada 74 ülkeye ihraç ediyor.

Küçük yaşlarda kısa bir süre fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleğini sürdürmeye karar veren 44 yaşındaki Özgür Ulus, Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki 75 metrekarelik iş yerlerinde marangozluk yapmaya başladı.

Daha sonra atölyeyi büyütme kararı alan Ulus, 20'li yaşlarda atölyesini Mudanya ilçesine taşıyarak 350 metrekarelik alana geçti.

Burada faaliyetine ahşap oyma üzerine devam etme kararı alan Ulus, kıl testere ve iskarpela kullanarak hediyelik, mutfak gereçleri, süs eşyası, tablo, ahşap biblo, maket ev ve bıçak gibi ürünler tasarladı.

Babası Mehmet Ulus (73) ve oğlu Egemen Ulus (20) ile gerçekleştirdiği imalatta gün geçtikçe ürün yelpazesini genişleten Ulus, yurt içinin yanı sıra 4 kıtada 74 ülkeye de ihracata yapar hale geldi.

Özgür Ulus, AA muhabirine, marangozluğun yanı sıra kaybolmaya yüz tutmuş 13 ana meslekte kullanılan malzemelerin tedarikçiliğini yaptıklarını söyledi.

Sedef işçiliği, hat, naht gibi meslekleri yaşatabilmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Ulus, “Bıçak yapmak isteyen bir kişinin bütün malzemelerini tedarik ediyoruz. O kişinin el meziyetleriyle bıçak yapmasına vesile oluyoruz. Bir kişi evinde çocuklarıyla bir kutu oyarak biblo yapmak istiyor. Biz bunlara destek olarak onların bu meslekleri icra etmesine vesile oluyoruz. Ahşap oymacılığı çok popüler.” dedi.

– “Çocuğumuz da kendi çocuğuna devredecek”

Ulus, babasından öğrenip sürdürdüğü mesleğini oğluna da öğrettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

“Bu zamana kadar 4 kıtada 74 ülkeye Bursa'dan ürün gönderdik. Singapur, Çin, Tayland, Yeni Zelanda, Malezya, Almanya, İtalya, Belçika, ABD ve Kanada gibi 4 kıtada 74 ülkeye ürünlerimiz ulaşmaktadır. 350 metrekarelik atölyemiz var. Bu atölyemizde 4 çalışanımızla ürettiğimiz yaklaşık 1200 ayrı çeşit ürün var. 1200 ürünün yaklaşık 150 kalemini yurt dışına ihraç ediyoruz.”

Ülke ve aile ekonomisine katkı sağlamak için bayrak yarışını sürdüreceklerini belirten Ulus, şunları kaydetti:

“İşin en çok eziyet çekeni babam. Sıkıntıları çekerek mesleği bizlere aktarmış. Biz de bayrağı alıp biraz ileri götürdük. Çocuklarımız daha da rahat edecek. Kurulu bir düzenle birlikte gelişen teknoloji ve internetin yaygınlığıyla onlara böyle bir imkan tanınacak. Bayrağı aldık, yarışı bir yere kadar getirdik. Çocuğumuza devredeceğiz. Çocuğumuz da kendi çocuğuna devredecek.”

Ulus
Ürün

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