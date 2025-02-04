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Bursa’da 7 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Yalova’da aracında çakar tertibatı bulunan sürücüye 138 bin lira ceza kesildi haberi
Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Sakarya’da Müslüman oldu haberi
Bilecik’te geçen sene düzenlenen 490 operasyonda 124 şüpheli tutuklandı haberi
Bursa’da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı haberi
Fenerbahçeli Milan Skriniar, Edin Dzeko’nun uzun yıllar futbol oynayabileceğine inanıyor: haberi
Gaziosmanpaşa’da eczaneye düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında haberi
AK Parti’li Sarıçam’dan, Edirne Belediyesinin Kırklareli’ndeki barajdan su almasına tepki: haberi
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Bursa’da 7 düzensiz göçmen yakalandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.Ekipler y...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da 7 düzensiz göçmen yakalandı haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmada, Cerrah Mahallesi'ndeki bir adreste saklandıkları belirlenen 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göç

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