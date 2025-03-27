HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa’da ambulansın kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı haberi

Bursa’da ambulansın kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da ambulansın hafriyat kamyonuna çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sağlık personeli yaralandı.Yalova'dan Bursa'ya hasta taşıyan özel bir sağlık kuruluşuna ait Fatih B. (34) idaresindeki 41 AJ 029 plakalı ambulans, Orh...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da ambulansın kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı haberi

Bursa'da ambulansın hafriyat kamyonuna çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sağlık personeli yaralandı.

Yalova'dan Bursa'ya hasta taşıyan özel bir sağlık kuruluşuna ait Fatih B. (34) idaresindeki 41 AJ 029 plakalı ambulans, Orhangazi ilçesi Yeniköy Işıklı Kavşağı'nda Volkan G. (54) idaresindeki 06 DB 2645 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada ambulans sürücüsü ile bir sağlık personeli yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanstaki hasta, hafif yaralı durumdaki ambulans şoförü Fatih B. ve sağlık personeli Şevval A. (21) olay yerine yönlendirilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

İlgili Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Avrupa Konseyinde Türkiye aleyhine konuşmalara karşı çıktı: haberi
Yerel
27 Mart 2025, 17:50

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Avrupa Konseyinde Türkiye aleyhine konuşmalara karşı çıktı: haberi

Bursa’da devrilen iskelenin altında kalan işçi yaralandı haberi
Yerel
27 Mart 2025, 17:50

Bursa’da devrilen iskelenin altında kalan işçi yaralandı haberi

Çınarcık’ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi
Yerel
27 Mart 2025, 17:44

Çınarcık’ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi

Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı haberi
Yerel
27 Mart 2025, 17:44

Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı haberi

Edirne’de “Bu çağda aile olmak” adlı söyleşi düzenlendi haberi
Yerel
27 Mart 2025, 17:34

Edirne’de “Bu çağda aile olmak” adlı söyleşi düzenlendi haberi

Tekirdağ NKÜ’de cübbe giyme töreni düzenlendi haberi
Yerel
27 Mart 2025, 16:54

Tekirdağ NKÜ’de cübbe giyme töreni düzenlendi haberi

Bursa’da Boğazköy Baraj Göleti’ndeki balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı haberi Bursa’da Boğazköy Baraj Göleti’ndeki balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı haberi Edirne’de öğretmenlere yönelik “Model Planör Eğitimi ve Hakemlik” Semineri düzenlendi haberi Edirne’de öğretmenlere yönelik “Model Planör Eğitimi ve Hakemlik” Semineri düzenlendi haberi