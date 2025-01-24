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Bursa’da araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü öldü haberi
Alkol bağımlılığından kurtulup Yeşilay’da iyileştirme koçu oldu haberi
TOFAŞ, Süper Lig’in ikinci devresine galibiyetle başlamak istiyor haberi
İstanbul’da terör örgütü El Kaide’ye üyelikten hüküm giyen 2 kişi yakalandı haberi
Kırklareli’nin tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleri “Yerli Turist” filmiyle tanıtılacak haberi
ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Ulusal, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Kapıkule Sınır Kapısı’nda iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi haberi
KLÜ Rektörü Şengörür’e ziyaret haberi
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Bursa’da araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü öldü haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü öldü haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, direksiyon başındayken kalp krizi geçiren ve park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yusuf O. (63) idaresindeki A 0350 HC plakalı otomobil, Arapzade Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı.

Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücüyü Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle diğer araçlarda da hasar oluştu.

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