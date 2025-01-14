Bursa’da devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

BURSA (AA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı.
Yasin A. (46), yönetimindeki 16 KBU 13 plakalı beton mikseri Cerrah Mahallesi Kalburt Yolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada, yaralanan şoföre olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis takımları, birinci müdahaleyi gerçekleştirdi.
Yaralı, daha sonra İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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