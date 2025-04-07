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Bursa’da dolmuş beklerken aracın çarptığı yaşlı adam öldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dolmuş beklediği sırada aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.Yenişehir-İnegöl karayolunda dolmuş bekleyen Muhsin Eke'ye (84) sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen araç çarptı.Çarpmanın etkisiyl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da dolmuş beklerken aracın çarptığı yaşlı adam öldü haberi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dolmuş beklediği sırada aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yenişehir-İnegöl karayolunda dolmuş bekleyen Muhsin Eke'ye (84) sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Eke savrulurken araç olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Eke'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eke'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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