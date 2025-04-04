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Bursa’da evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti.Çayır Mahallesi Çayır Sokak'taki 3 katlı evin zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı.İhbar ...