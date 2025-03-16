Bursa’da Kastamonu Dernekler Federasyonunca “Büyük Ramazan Konseri” düzenlendi haberi

Bursa'da Kastamonu Dernekler Federasyonu tarafından “Büyük Ramazan Konseri” düzenlendi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Programda konuşma yapan Kastamonu Derneği Bursa Şube Başkanı Erol Bodur, derneğin kuruluş aşamasını ve yapılan çalışmalardan bahsetti.
Programda sahne alan psikolojik danışman Firdevs Yıldırım okuduğu şiirlerle Bursalı sanatseverlerden beğeni kazandı .
Programın ilerleyen saatlerinde sahne alan sanatçı Fatih Koca sevilen eserlerini seslendirdi.
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