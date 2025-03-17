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Bursa’daki tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde arama yapılan evde, 13 parça tarihi obje ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, A.E'nin evinde ruhsatsız silah ve tarihi eser bulundur...