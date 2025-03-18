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Şehitler Abidesi’nde Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi haberi
Bursaspor, teknik direktör Adem Çağlayan ile anlaştı haberi
TÜRSAB, seyahat acentesi temsilcileriyle Ankara’da iftar programında buluştu haberi
Hayrat İnsani Yardım Derneği, Brezilya’da Kur’an-ı Kerim dağıttı haberi
Sigorta şirketlerinde çalışan sayısı 27 bin 540 kişiye ulaştı haberi
Karacabey’de motosiklet sürücüleri denetlendi haberi
Sakarya ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi haberi
Azerbaycanlı gençler Bursa’da “Startech” eğitim programına katıldı haberi
Ataşehir’de tek katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Devlet desteğiyle üretim kapasitesini artıran işletme 10 ülkeye un ihraç ediyor haberi
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Bursaspor, teknik direktör Adem Çağlayan ile anlaştı haberi

BURSA (AA) - Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Pablo Martin Batalla'dan boşalan teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ın getirildiğini duyurdu.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Kulübümüz, teknik ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursaspor, teknik direktör Adem Çağlayan ile anlaştı haberi

Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Pablo Martin Batalla'dan boşalan teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ın getirildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sayın Adem Çağlayan ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Adem Çağlayan ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.”

Çağlayan için düzenlenen törende Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de hazır bulundu.

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