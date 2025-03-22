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Sakarya’da bahçesindeki metruk yapının yıkılan duvarının altında kalan kişi öldü haberi
Doğa Koleji, ortaokullar voleybolda Türkiye şampiyonu oldu haberi
Kocaeli’de komşular arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı haberi
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında firari Elif Güven gözaltına alındı haberi
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Bursaspor’un misafiri yetim çocuklar oldu haberi

- Bursasporlu futbolcular sahaya "Yetim gülerse dünya güler" pankartıyla çıktı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursaspor’un misafiri yetim çocuklar oldu haberi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Bursaspor-Kırşehir FSK maçını yetim çocuklarla birlikte izledi.

Bursaspor, Kırşehir FSK ile kendi sahasında oynadığı karşılaşmaya yetim çocuklar, İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi'nin “Yetim gülerse dünya güler” projesi kapsamında Bursasporlu futbolcularla çıktı.

Bursasporlu oyuncular, bu özel anı vurgulamak amacıyla sahaya çıkarken “Yetim gülerse dünya güler” pankartını taşıdı.

Minik misafirler, Bursasporlu oyuncularla birlikte sahaya çıkmanın gururunu yaşarken tribünlerin sıcak ilgisiyle mutlu anlar yaşadı.

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