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Bakırköy’deki yol çalışması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor haberi
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi haberi
Balıkesir’de su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı haberi
Çanakkale’de köy camisinin tarihi halılarını çalan 2 zanlı tutuklandı haberi
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Bursa’da konuştu: haberi
Sakarya’da sazlıkta çıkıp Kocaeli’de ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı haberi
Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Can, Bursa’da konuştu: haberi
İstanbul’da 1 kişinin yaralandığı trafikte çıkan silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de iş yerinden tablet ve telefon çalan şüpheli adli kontrolle serbest kaldı haberi
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Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda arızalanan ham petrol tankeri, Bozcaada Demir Sahası'na çekildi.Rusya'dan Hindistan'a seyir halinde olan Cibuti bayraklı 274 metre uzunluğunda, 85 bin 431 groston ağırlığındaki "DASHAN" adlı tankerde, ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi haberi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan ham petrol tankeri, Bozcaada Demir Sahası'na çekildi.

Rusya'dan Hindistan'a seyir halinde olan Cibuti bayraklı 274 metre uzunluğunda, 85 bin 431 groston ağırlığındaki “DASHAN” adlı tankerde, Eceabat önlerinde makine arızası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı “Kurtarma-10”, “Kurtarma-15” ve “Kurtarma-17” bölgeye sevk edildi.

Tanker, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, “Kurtarma-10” ve “Kurtarma-17” römorkörlerinin yedeğinde, kılavuz kaptan ve “Kurtarma-15” römorkörü refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.

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