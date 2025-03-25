Çanakkale’de kırsal destek bilgilendirme toplantıları tamamlandı haberi

Çanakkale'de kırsal kalkınma ve bireysel sulama desteklerine yönelik bilgilendirme toplantıları tamamlandı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımları ve Bireysel Sulama Sistemleri Destek Programları kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantıları tamamlandı.

Çanakkale merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen toplantılarda, 16. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımları ve 20. Etap Bireysel Sulama Sistemleri Destek Programları hakkında üreticilere ve yatırımcılara detaylı bilgiler verildi.

Katılımcılara başvuru süreçleri, destek miktarları ve teknik şartlar anlatılırken, başarılı projelerden örnekler sunularak üreticilerin bu desteklerden en iyi şekilde yararlanması hedeflendi.

Müdürlükten konuya ilişkin yapılan açıklamada, başvuru tarihleri, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Destek Programı'na 9 Nisan ve Bireysel Sulama Sistemleri Destek Programı'na ise 11 Nisan olarak duyuruldu.