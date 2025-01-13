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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
Kırklareli’nden kısa kısa
Kırklareli’nde Kriz Uyum Merkezi Kıymetlendirme Toplantısı yapıldı
Balıkesir’de personel servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı
Tekirdağ’daki Atatürk Konutu’nda Ulu Başkan’dan hatıra kahve fincanı sergileniyor
Edirne, Balkanlar’ın “spor merkezi” olacak
VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Ofis Amirliğince yapılan çalışmada, 4 şüphelinin üst ve araç aramasında 345 gram esrar unsuru ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, “uyuşturucu unsur bulundurmak ve kullanmak” kabahatinden süreç yapıldı. Hakkında ayrıyeten “uyuşturucu husus imal ve ticareti” cürmünden süreç yapılan M.E.T, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 3 kuşkulu emniyetteki süreçlerinin akabinde hür bırakıldı.

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