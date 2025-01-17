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Viyolonsel sanatçısı Raphaela Gromes, Bursa’da konser verdi
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Tekirdağ’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
“Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” filminin galası yapıldı
Edirne’de, Gazze’deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi
Sarıyer’de seyir halindeyken alev alan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi
Balıkesir’de kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı
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Çanakkale’deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan biri tutuklandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan biri tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis önceki gün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda E.C. ve E.S'yi yakalamış, gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 336 gram sentetik uyuşturucu madde ile 2 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Uyuşturucu

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