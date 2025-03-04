Çekmeköy’de motosiklete 4 kişi binerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere para cezası verildi haberi

Çekmeköy'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü ile beraberindeki üç kişiye 29 bin 805 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik ekipleri, 18 Kasım 2024'te Kuzey Marmara Yolu Çekmeköy mevkisinde motosiklet sürücüsü ile beraberindeki üç yolcunun trafiği tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, 34 KOA 760 plakalı motosiklet sürücüsünün Z.N.Ö, yanındaki yolcuların da İ.Ş, T.A, B.U. olduğu belirlendi.

Ekiplerce 4 kişiye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, “ehliyetsiz araç kullanmak”, “araca iki kişiden fazla binmek” ve “kask takmamak” maddelerinden toplam 29 bin 805 lira para cezası uygulandı.