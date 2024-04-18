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Çiçek Açan Kanolalar Tarlaları Sarıya Boyadı

Edirne'deki tarlalarda kanola bitkisi, çiçek açmaya başladı. Görsel şölen sunan çiçekler Edirne'yi kartpostal haline bürüdü.

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Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne’de ayçiçeğinden önce tarlaları sarıya boyayan kanola, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.
Rengiyle göz kamaştıran ve toprağı sarı bir halı gibi örten kanolalar, fotoğraf severlerin de ilgisini çekiyor.
Sapsarı görüntüsüyle ilgi çeken tarlalara giren vatandaşlar, doğal stüdyo olarak nitelendirdikleri alanda güzel anları ölümsüzleştiriyor.
Kanola, son yıllarda çiftçilerin tercih ettiği alternatif ürünler arasında yer alıyor.
Edirne’de bu yıl yaklaşık 35 bin dekar alana kanola ekildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Edirne

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