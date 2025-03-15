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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda gençlerle bir araya geldi haberi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda gençlerle bir araya geldi.Haliç Kongre Merkezi'nde devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına katılan Erdoğan, daha sonra AK ...