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Demirköy’de Yöresel Ürün Satış Dükkanları Törenle Açıldı

Demirköy'de yöresel ürün satış dükkanları açıldı. Açılışlar özel tören eşliğinde gerçekleşti.

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Trakya Kalkınma Ajansı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Demirköy Belediyesi ile Demirköy Üretici Kadın Kooperatifi iş birliğinde gerçekleştirilen “Üretimin Yeni Merkezi Demirköy” isimli proje ile yöresel ürün üretim tesisi ve satış dükkanlarının açılışı yapıldı.

İlçe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, törende yaptığı konuşmada, kadın üreticileri her alanda desteklediklerini söyledi.

Proje ile kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını sağlayacaklarını ifade eden Bayram, bölgede yetiştirilen yöresel ürünlerin açılan dükkanlarda satışa sunulacağını kaydetti.

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Demirköy'de yöresel ürün satış dükkanları açıldı. Açılışlar özel tören eşliğinde gerçekleşti.

Demirköy Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Dilber Doğan da üretim tesisi ve satış dükkanlarının açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kırklareli

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