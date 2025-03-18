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Penta Teknoloji, Penta Dijital platformunu hayata geçirdi haberi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Eyüp Sultan Camisi’nde teravih namazını kıldırdı: haberi
Tekirdağ’da bir evde doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da 700 bin makaron ele geçirildi haberi
Edremit’te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı haberi
Bayrampaşa Yeşil Çimen Camisi’nde çocuk şenliği düzenlendi haberi
Edirne’de sağanak ağaç devrilmesine ve trafikte aksamalara neden oldu haberi
Kocaeli’de, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Eyüp Sultan Camisi’nde teravih namazını kıldırdı: haberi

- "Ailemize, çocuğumuza, eşimize, dostumuza, akrabalarımıza her zaman iyilik yapmalarını tavsiye edelim. Allah'ın emirlerini onlara tebliğ edelim"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Eyüp Sultan Camisi’nde teravih namazını kıldırdı: haberi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde teravih namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Eyüp Sultan Camisi'nde teravih namazını kıldıran Erbaş, cemaate hitap etti.

“Ey nefsi kötülüklerden arınmış kişi Rabb'ine dön. Sen Rabb'inden razı, Rabb'in de senden razı. Razı olduğum kullarım arasına katıl ve cennetime gir.” şeklindeki ayetleri aktaran Erbaş, buna, mübarek ramazan günlerinde ibadetleri huşu içerisinde yaparak, oruçları huşu içinde tutarak, teravih ve 5 vakit namazı huşu içinde kılarak, zekatları, fitreleri, sadakaları vererek, hayır hasenatı yaparak ve Kur'an-ı Kerim okuyarak ulaşacaklarını belirtti.

Erbaş, ramazanda kazanılanların diğer 11 ayda da yerine getirilmesi gerektiğini kaydederek, “Rabb'imizin yolundan ayrılmayalım. Ömrümüzün ne zaman tükeneceğini bilmiyoruz. Nefes alıp verebilirken kulluğumuzu iyi yapalım.” ifadelerini kullandı.

Bu seneki temanın “İyilik Ayı Ramazan” olduğunu dile getiren Erbaş, “Ailemize, çocuğumuza, eşimize, dostumuza, akrabalarımıza her zaman iyilik yapmalarını tavsiye edelim. Allah'ın emirlerini onlara tebliğ edelim. İslam'ı tebliğ etmek Peygamber Efendimizin bizlere bir nasihatidir.” diye konuştu.

Erbaş, Hazreti Muhammed'in Veda Hutbesi'nde ümmetine Kur'an-ı Kerim ve sünnetini emanet bıraktığını kaydederek, bunlara göre yaşamak gerektiğini belirtti.

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