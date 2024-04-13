Kahvehanede Çevreye Ateş Eden 4 Şüpheli Yakalandı

11 Nisan’da bir kahvehane önünde meydana gelen trafik kazasından dolayı yaşanan kavgaya karışan bazı kişiler kahvehane sahibini telefonla arayarak tehdit etti.
Aynı gün akşam saatlerinde yüzleri maskeli iki kişi tam otomatik silahlarla kıraathaneye girerek içine girerek, vatandaşlara panik yaşatıp çevreye ateş ederek kayıplara karıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etmesinin ardından gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonda, olayda kullanılan otomatik silahlarda ele geçirildi.
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım.
Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.