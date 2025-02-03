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Ocak ayı dış ticaret verileri Trabzon’da açıklandı haberi
Sompo Sigorta geçen yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüdü haberi
Kırklareli’nde yoğun sis etkili oluyor haberi
Bursa’da taşkınların önüne geçmek amacıyla dere temizliği yapılıyor haberi
DSİ Genel Müdürlüğü, Bursa’da 22 yılda 148 tesisi hizmete aldı haberi
EY, Jeostratejik Görünüm 2025 raporunu yayımlandı haberi
Akbank’tan “Haftalık Ödemeli Taksitli Ticari Kredi” haberi
Tekirdağ’da drift atan ehliyetsiz sürücüye 84 bin 739 lira ceza haberi
Tekirdağ’daki ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada sesten etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı haberi
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DSİ Genel Müdürlüğü, Bursa’da 22 yılda 148 tesisi hizmete aldı haberi

BURSA (AA) - Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mehmet Akif Balta, Bursa'da 22 yılda 148 tesisin hizmete alındığını bildirdi.Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa'ya 48 milyar 550 milyon lira değerinde 148 tesis inşa ettiklerini ve Bursa halkı ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
DSİ Genel Müdürlüğü, Bursa’da 22 yılda 148 tesisi hizmete aldı haberi

Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mehmet Akif Balta, Bursa'da 22 yılda 148 tesisin hizmete alındığını bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa'ya 48 milyar 550 milyon lira değerinde 148 tesis inşa ettiklerini ve Bursa halkı için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

DSİ olarak, suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma anlayışlarını, modern tekniklerle birleştirdiklerini aktaran Balta, “Son 22 yılda Bursa'da inşa ettiğimiz 52 sulama tesisi ile 436 bin 300 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Bursalı çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı.” dedi.

Balta, Bursa'daki toprak yapısının ve iklim şartlarının tarımsal üretime oldukça uygun olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Bursalılar için son 22 yılda, 48 milyar 550 milyon lira yatırım yaparak 148 adet tesis inşa ettik. Bursa'da son 22 yılda hizmete aldığımız 25 baraj, 17 gölet ve 8 yeraltı depolaması ile 538 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık.”

Balta, taşkınlarla mücadele etmek için son 22 yılda tamamlanan 24 adet taşkın koruma tesisiyle, Bursa şehir merkezi, 21 adet yerleşim yeri ve 4 bin 680 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını bildirdi.

Bursa'da toplam 424 bin 110 dekar alanda arazide toplulaştırma tescili yapıldığını açıklayan Balta, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 5 adet projenin tamamlandığını belirtti.

Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerin memnuniyetini de yakından takip ettiklerini anlatan Balta, “Bir zamanlar bu projelere 'ön yargı' ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Balta, Bursa'da son 22 yılda 12 adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alındığını ve yıllık 660 milyon kilovat-saat enerji üretimi sağlandığını sözlerine ekledi.​​​​​​​

Adet
Balta
Bursa
Tesis

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