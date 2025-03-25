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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımında bulunuldu.Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde ger...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımı haberi

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet yardımında bulunuldu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen muhtaç durumdaki yetim ve öksüzlere bayramlık yardımı faaliyeti kapsamında, kıyafet alımında kullanılabilecek giyim kartları Edirne ve Kırklareli'nde tespit edilen hak sahiplerine ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, vakıfların hayır şartlarını imkanlar doğrultusunda yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Ramazan ayının ilk gününden beri Edirne ve Kırklareli'nde 6 noktada her gün 1500 kişiye iftar verildiğini aktaran Saraç, ihtiyaç sahibi yetim ve öksüzlere bayramlık kıyafet desteğinde de bulunulduğunu kaydetti.

Edirne'de 142, Kırklareli'nde 110 çocuğa destek verildiğini belirten Saraç, “Bölge Müdürlüğümüzce yapılan sosyal yardımlardan yararlanan, annesini veya babasını kaybetmiş yavrularımızın bayramlıklarını alabilmeleri için içinde 4 bin lira bulunan hediye kartlarını teslim ettik. Çocuklarımızın yüzlerinde gördüğümüz sevinç bizi katbekat mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

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