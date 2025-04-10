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Edirne Valisi Sezer, Emniyet Müdürü Karaburun’u kabul etti haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve polisleri makamında kabul etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, ziyarette Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Valisi Sezer, Emniyet Müdürü Karaburun’u kabul etti haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve polisleri makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, ziyarette Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılını kutladı, polislere çalışmalarında başarı diledi.

Karaburun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Polisler günün anısına Sezer'e çiçek takdim etti.

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