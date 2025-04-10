Edirne Valisi Sezer, Emniyet Müdürü Karaburun’u kabul etti haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve polisleri makamında kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, ziyarette Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılını kutladı, polislere çalışmalarında başarı diledi.
Karaburun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Polisler günün anısına Sezer'e çiçek takdim etti.
Bakan Uraloğlu Tarama Gemisi Hizmete Alma ve İlk Blok Kaynak Töreni’nde konuştu: haberi
Ümraniye’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı Bursa ve çevre illerde kutlandı haberi