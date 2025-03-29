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Edirne’de gök gürültülü sağanak etkili oldu haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise kapalı çarşı ve iş yerlerinde yağışın durmasını bekledi.Sağanak nedeniyle bazı ca...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de gök gürültülü sağanak etkili oldu haberi

Edirne’de gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar ise kapalı çarşı ve iş yerlerinde yağışın durmasını bekledi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın bayram boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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