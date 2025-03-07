SON DAKİKA
Edirne’den kısa kısa haberi
Çanakkale’de “Flört Şiddeti” paneli düzenlendi haberi
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı haberi
Türk Telekom, API ekosistemi geliştirme projesini duyurdu haberi
Edirne’de “İlham Veren Kadınlar ve Başarı Hikayeleri” paneli düzenlendi haberi
Renault 5, Roland-Garros’a özel olarak yeniden tasarlandı haberi
Daikin, “Kadınlar Güçlüdür Atölyesi”nde kadın dayanışmasını vurguladı haberi
TürkTraktör, DEI Farkındalık Günü’ne ev sahipliği yaptı haberi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BUSKİ’ye 2 milyon lira ceza verdi haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri’nde başladı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Çanakkale’de “Flört Şiddeti” paneli düzenlendi haberi
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı haberi
Türk Telekom, API ekosistemi geliştirme projesini duyurdu haberi
Edirne’de “İlham Veren Kadınlar ve Başarı Hikayeleri” paneli düzenlendi haberi
Renault 5, Roland-Garros’a özel olarak yeniden tasarlandı haberi
Daikin, “Kadınlar Güçlüdür Atölyesi”nde kadın dayanışmasını vurguladı haberi
TürkTraktör, DEI Farkındalık Günü’ne ev sahipliği yaptı haberi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BUSKİ’ye 2 milyon lira ceza verdi haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri’nde başladı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne’de “İlham Veren Kadınlar ve Başarı Hikayeleri” paneli düzenlendi haberi

Edirne’de “İlham Veren Kadınlar ve Başarı Hikayeleri” paneli düzenlendi haberi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "İlham Veren Kadınlar ve Başarı Hikayeleri" paneli düzenlendi.Yeniimaret Mahallesi Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'ndaki paneld...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de “İlham Veren Kadınlar ve Başarı Hikayeleri” paneli düzenlendi haberi

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “İlham Veren Kadınlar ve Başarı Hikayeleri” paneli düzenlendi.

Yeniimaret Mahallesi Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'ndaki panelde, her kadının ilham veren bir hikayesinin olduğunu söyledi.

Dezavantajlı ailelerin yoğun olduğu bir mahallede görev yaptığını belirten Dürüktaş, mahallesindeki erken yaşta evlilikleri engellemek amacıyla muhtar olmaya karar verdiğini ifade etti.

Dürüktaş, erken yaşta evliliklerin kız çocuklarının eğitimi başta olmak üzere tüm toplumu olumsuz etkilediğine aktararak, “Genç kızlarımızın erken evlenmesinin tek sebebi mahallemizde sadece düğün görüyorlar. Hiçbir etkinlikleri yok. Bir sinema, tiyatro hiçbir şeye katılamıyorlar. Sadece sokak düğünlerini görüyorlar. Erkenden evlenmeye özeniyorlar ve erkenden çocuk sahibi oluyorlar. Ondan sonra çalışamıyorlar, ekonomik sıkıntılar sonrası maalesef şiddet başlıyor.” dedi.

Kurumlarla işbirliği yaparak kız çocuklarını, kadınları tiyatro ve sinemaya götürdüklerini ifade eden Dürüktaş, “Bir yıldır görev yapıyorum, anlatmak istediğim o kadar çok hikaye var ki. Muhtar olma yolculuğum böyle başladı. Genç yaşta evlilikleri görünce muhtar olmak istedim. 'Benim kadınlara dokunmam' lazım dedim ve muhtar olmaya karar verdim. Kız çocuklarımız için kadınlarımız için çalışmalarıma devam ediyorum.” diye konuştu.

Panelde Havsa Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Hülya Tuncer, oto lastik tamircisi ve tekvando hakemi Remziye Cankıran, minibüs şoförü Sibel Güzelsev Pakarda ve futbol hakemi Selvi Güler iş yaşamlarıyla ilgili konuşma yaptı.

Programa kadın akademisyenler, girişimciler, siyasiler ve öğrenciler katıldı.

İlgili Haberler

Edirne’deki Muradiye Camisi Türk çini sanatının eşsiz örneklerini sunuyor haberi
Yerel
7 Mart 2025, 12:10

Edirne’deki Muradiye Camisi Türk çini sanatının eşsiz örneklerini sunuyor haberi

Belediyenin kursunda aldığı eğitimle kendi pastanesini açtı haberi
Yerel
7 Mart 2025, 12:10

Belediyenin kursunda aldığı eğitimle kendi pastanesini açtı haberi

Tekirdağlı kadın otobüs şoförü yolcularını güvenle duraklarına ulaştırıyor haberi
Yerel
7 Mart 2025, 12:04

Tekirdağlı kadın otobüs şoförü yolcularını güvenle duraklarına ulaştırıyor haberi

İstanbul Müftülüğü mobil araçla vatandaşlara iftarlık ikram ediyor haberi
Yerel
7 Mart 2025, 11:54

İstanbul Müftülüğü mobil araçla vatandaşlara iftarlık ikram ediyor haberi

Eski milli kick boksçu geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor haberi
Yerel
7 Mart 2025, 11:44

Eski milli kick boksçu geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor haberi

Tekirdağ’da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında haberi
Yerel
7 Mart 2025, 11:40

Tekirdağ’da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında haberi

Sahte içkiler hücreleri yavaş yavaş öldürüyor haberi Sahte içkiler hücreleri yavaş yavaş öldürüyor haberi İstanbul’da 2000 yılı öncesi yapılan binaların yenilenmesi deprem güvenliği için önem taşıyor haberi İstanbul’da 2000 yılı öncesi yapılan binaların yenilenmesi deprem güvenliği için önem taşıyor haberi