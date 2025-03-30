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Edirne’de trafik ekipleri sürücülerin bayramını kutlayıp uyarılarda bulundu haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bayram denetimi yapan trafik ekipleri bayramlarını kutladıkları sürücüleri olası aksaklıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı ile Selimiye...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de trafik ekipleri sürücülerin bayramını kutlayıp uyarılarda bulundu haberi

Edirne'de bayram denetimi yapan trafik ekipleri bayramlarını kutladıkları sürücüleri olası aksaklıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı ile Selimiye Meydanı kesiminde bayram denetimi gerçekleştirdi.

Polisler, bayramlarını tebrik ettikleri sürücülere ve yolculara kolonya ile şeker ikramında bulundu.

Trafik ekipleri, yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülere uyarıda bulundu.

Bayramda trafiğin yoğun olacağını belirten ekipler, sürücülere hız ve trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini ifade etti.

Denetimler bayram tatili boyunca sürecek.

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