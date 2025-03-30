Edirne’de trafik ekipleri sürücülerin bayramını kutlayıp uyarılarda bulundu haberi

Edirne'de bayram denetimi yapan trafik ekipleri bayramlarını kutladıkları sürücüleri olası aksaklıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı ile Selimiye Meydanı kesiminde bayram denetimi gerçekleştirdi.
Polisler, bayramlarını tebrik ettikleri sürücülere ve yolculara kolonya ile şeker ikramında bulundu.
Trafik ekipleri, yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülere uyarıda bulundu.
Bayramda trafiğin yoğun olacağını belirten ekipler, sürücülere hız ve trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini ifade etti.
Denetimler bayram tatili boyunca sürecek.
Çanakkale Emniyet Müdürü Kurt’tan küçük Şennur’a doğum günü sürprizi haberi
Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleri ve devlet korumasındaki çocuklarla bayramlaştı: haberi