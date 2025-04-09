Edirne’de üniversite öğrencileri kanserde erken tanının önemine dikkat çekti haberi

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, vatandaşları kansere karşı bilgilendirdi.

Saraçlar Caddesi’nde 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla stant açan öğrenciler, vatandaşların tansiyon ölçümlerini yaparak broşür dağıttı ve anket uyguladı.

Kanserde erken tanınım önemine dikkat çeken öğrenciler, vatandaşların yakalarına beyaz kurdele taktı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Kurt, Kanser Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Dağıttıkları broşürlerde erken tanının önemini vurguladıklarını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

“Vatandaşlara özellikle kanserden korunmaları açısından dikkat etmeleri gereken konuları anlatıyoruz. Egzersiz ve beslenmenin çok önemli olduğunu aktarıyoruz. Beslenme alışkanlıkları nedir, hazır ürünler tüketiyorlar mı diye soruyoruz. Beden kitle endeksi çok önemli, obeziteyle ilişkili olan birçok kanser türü var. Kronik hastalıklar da bunu tetikliyor o açıdan hizmet etmek istedik vatandaşlara. Hem de sormuş olduğumuz sorularla zararlı alışkanlıkları öğrenip vatandaşları yönlendirmeye çalışıyoruz.”