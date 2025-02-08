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Edirne’de vatandaşlar sigaranın zararları ve kanser konusunda bilgilendirdi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Sağlık Müdürlüğü, Dünya Sigarayı Bırakma Günü ve Dünya Kanser Günü dolayısıyla bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nazan Demir, kanser ve kanser taramaları h...