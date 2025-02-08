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Küçükçekmece’de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
GÜNCELLEME – Sarıyer’de balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Bahçelievler’de 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı haberi
Sarıyer’de balıkçı teknesinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bilecik’te karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Edirne’de vatandaşlar sigaranın zararları ve kanser konusunda bilgilendirdi haberi
Edirne’de 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada haberi
Beşiktaş’ta istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında haberi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kartal AİHL Meclis Simülasyonu programında konuştu: haberi
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Edirne’de vatandaşlar sigaranın zararları ve kanser konusunda bilgilendirdi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Sağlık Müdürlüğü, Dünya Sigarayı Bırakma Günü ve Dünya Kanser Günü dolayısıyla bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nazan Demir, kanser ve kanser taramaları h...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de vatandaşlar sigaranın zararları ve kanser konusunda bilgilendirdi haberi

Edirne Sağlık Müdürlüğü, Dünya Sigarayı Bırakma Günü ve Dünya Kanser Günü dolayısıyla bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nazan Demir, kanser ve kanser taramaları hakkında bilgi verdi.

Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Beyza Seven ise Tütün Bağımlılığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi hakkında bilgiler verip tütün kullanımının zararlarını anlattı.

Kurulan stantta da vatandaşların tansiyon ve karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirildi, istenilen birimlere randevuları oluşturuldu.

Programda sigarayı bırakan danışanlara sertifikaları verildi.

Bilgilendirme programına İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selma Heves, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Onur Çakar ve Merkez Edirne Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Hayri Sarı da katıldı.

Merkez

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