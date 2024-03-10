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Edirne’deki Üç Büyük Camide Enderun Usulü Teravih Namazı Kılınacak

Edirne'deki Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camilerde Ramazan Ayı boyunca haftada ikişer gün Enderun usulü teravih namazı kılınacak.

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Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camilerde haftada ikişer gün Enderun usulü teravih namazı kılınacağını belirtti.

Başoğlu, AA muhabirine, mübarek ramazan ayının en iyi şekilde idrak edilmesi için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Kentte ibadetle dolu bir ramazan geçirileceğini anlatan Başoğlu, “Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerde ikişer günden haftada toplam 6 gün Enderun usulü teravih namazı kılınacak. Enderun usulü teravih namazında müezzinlerimiz belli bir makamdan ilahi ve kasidelerle giriş veriyor ve imamımız bu makamdan namazda sureleri okuyor. Aralarda ilahiler ve salavat-ı şeriflerle güzel bir namaz kılınıyor. Geçen yıl başladığımız Enderun usulü teravih namazına vatandaşlarımız ilgi gösteriyor.” diye konuştu.

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Edirne'deki Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camilerde Ramazan Ayı boyunca haftada ikişer gün Enderun usulü teravih namazı kılınacak.

Başoğlu, kent genelinde öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine yönelik iftar programları düzenleneceğini dile getirdi.

Mukabele geleneğinin de tüm camilerde devam edeceğini belirten Başoğlu, ramazan ayının İslam alemine hayır getirmesi temennisinde bulundu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Teravih Namazı

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