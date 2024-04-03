Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş Mazbatasını Aldı

İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını alan Mehmet Ertaş, yaptığı konuşmada, Edremit için hizmet zamanının geldiğini belirterek, seçim kampanyası sürecinde destek olan, kendilerine oy veren vermeyen herkese teşekkür etti.
Hiç kimsenin burnu bile kanamadan kampanya sürecini tamamlamalarının sevindirici olduğunu dile getiren Ertaş, “Bu yolun sonunda da ilçem adına da böyle bir onur verici bir belgeyle Edremit’e hizmet edecek bir ekiple beraber olmaktan çok gurur duyuyorum. Edremit’te her şey çok güzel olacak. Yepyeni bir sayfa açıp Edremit’te hizmet yarışı içinde olacağız. Komşu ülkelerde ve ilimizde, Türkiye’mizde ismi çok daha farklı anılan bir Edremit yaratmak üzere bir yol haritası belirledik.” diye konuştu.
Törende, CHP’den seçilen Edremit Belediye Meclisi üyelerine de mazbataları verildi.
İlgili Haberler
Lüleburgaz’da Elektrikli Motosikletin Çarptığı Çocuk Yaralandı
Kardiyoloji Profesörü Özçelik’in İsmi Kütüphanede Yaşayacak
Yalova’da Sahte Kimlikle Başkasına Ait Tarlayı Satmaya Çalışan Kişi Tutuklandı
Ardahan’da Mercek Bulutları Oluştu
Balıkesir’de Baygın Bulunan Tilki Korumaya Alındı
Tekirdağ’da Çiftçilere Yerli Ayçiçeği Tohumu Dağıtıldı