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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş Mazbatasını Aldı

CHP'den Balıkesir'in Edremit ilçe Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş mazbatasını alarak görevine başladı.

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İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını alan Mehmet Ertaş, yaptığı konuşmada, Edremit için hizmet zamanının geldiğini belirterek, seçim kampanyası sürecinde destek olan, kendilerine oy veren vermeyen herkese teşekkür etti.

Hiç kimsenin burnu bile kanamadan kampanya sürecini tamamlamalarının sevindirici olduğunu dile getiren Ertaş, “Bu yolun sonunda da ilçem adına da böyle bir onur verici bir belgeyle Edremit’e hizmet edecek bir ekiple beraber olmaktan çok gurur duyuyorum. Edremit’te her şey çok güzel olacak. Yepyeni bir sayfa açıp Edremit’te hizmet yarışı içinde olacağız. Komşu ülkelerde ve ilimizde, Türkiye’mizde ismi çok daha farklı anılan bir Edremit yaratmak üzere bir yol haritası belirledik.” diye konuştu.

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CHP'den Balıkesir'in Edremit ilçe Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş mazbatasını alarak görevine başladı.

Törende, CHP’den seçilen Edremit Belediye Meclisi üyelerine de mazbataları verildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Balıkesir
Mazbata
Mehmet Ertaş

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