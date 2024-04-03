Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş Mazbatasını Aldı

İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını alan Mehmet Ertaş, yaptığı konuşmada, Edremit için hizmet zamanının geldiğini belirterek, seçim kampanyası sürecinde destek olan, kendilerine oy veren vermeyen herkese teşekkür etti.

Hiç kimsenin burnu bile kanamadan kampanya sürecini tamamlamalarının sevindirici olduğunu dile getiren Ertaş, “Bu yolun sonunda da ilçem adına da böyle bir onur verici bir belgeyle Edremit’e hizmet edecek bir ekiple beraber olmaktan çok gurur duyuyorum. Edremit’te her şey çok güzel olacak. Yepyeni bir sayfa açıp Edremit’te hizmet yarışı içinde olacağız. Komşu ülkelerde ve ilimizde, Türkiye’mizde ismi çok daha farklı anılan bir Edremit yaratmak üzere bir yol haritası belirledik.” diye konuştu.

İLGİLİ HABER İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı CHP'den Balıkesir'in Edremit ilçe Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş mazbatasını alarak görevine başladı.

Törende, CHP’den seçilen Edremit Belediye Meclisi üyelerine de mazbataları verildi.