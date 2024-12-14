Balıkesir’in Edremit ilçesi eski belediye başkanlarından Tuncay Kılıç 66 yaşında hayatını kaybetti. İlçenin sevilen ve destek gören isimlerinden olan Tuncay Kılıç’ın vefatı ilçede üzüntü yarattı.
Tuncay Kılıç Neden Öldü?
66 yaşındaki Tuncay Kılıç’ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.
Tuncay Kılıç Hangi Yıllarda Belediye Başkanı Olmuştu?
Tuncay Kılıç 1999-2004 ve 2009- 2014 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi’nden 2 dönem belediye başkanlığı yapmıştı.
Tuncay Kılıç’ın Cenaze Programı Açıklandı
Tuncay Kılıç’ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından defnedileceği bildirildi. Tuncay Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.