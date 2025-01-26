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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gelibolu Belediyesini ziyaret etti haberi
Sakarya Nehri’nde erkek cesedi bulundu haberi
Ege Denizi’nde 35 düzensiz göçmen yakalandı haberi
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu: haberi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı’nın 8. Olağan Kongresi’nde konuştu: haberi
AK Parti Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi haberi
Kağıthane’de bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
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Esenler’de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Esenler’de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) – İstanbul Esenler'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Esenler TEM Otoyolu Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı sapağında 1 motosiklet, 1 minibüs ve 3 otomobilin karıştığı, zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Yahya K. olay yerinde hayatını kaybederken otomobillerdeki Murat O. Miraç O. Doğukan B. ile isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken Yahya K'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay esnasında motosiklet, çarpmanın etkisiyle bir süre yolda sürüklenerek yandı.

Kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık bir saat süreyle araç trafiği oluştu.

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