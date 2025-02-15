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Edirne’de limonata yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü haberi
Uzmanından “yapay zeka okuryazarlığı artırılmalı” önerisi haberi
“Mümine teyze”nin hak sahiplerini ikna ettiği mahallede depreme dayanıklı evler yapılacak haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti haberi
Tekirdağ’a kaçak yolla küçükbaş hayvan getiren 3 kişiye 350 bin lira ceza uygulandı haberi
TEKNOFEST birincisi üniversite öğrencileri kamikaze dron tehdidine karşı sistem geliştirdi haberi
Bursalı avukatlar tiyatro sahnesinde 20 yılda 240 kez sanatseverlerle buluştu haberi
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Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi ilçe sakinlerine iş imkanı sunuyor haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul genelinde 2 bin 500 firma ile işbirliği yapan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), iş arayanlar ve işverenler arasında köprü kurarak, istihdam sorununa çözüm sunuyor.Belediyeden yapılan açıklamaya göre ESBİM, kentte 2 bin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi ilçe sakinlerine iş imkanı sunuyor haberi

İstanbul genelinde 2 bin 500 firma ile işbirliği yapan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), iş arayanlar ve işverenler arasında köprü kurarak, istihdam sorununa çözüm sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ESBİM, kentte 2 bin 500 firmaya yaptığı işbirliğiyle, iş arayanlara ve nitelikli personel bulmakta zorlanan firmalara hızlı ve etkili çözümler sağlıyor.

İşsizliğe çözüm üretmek amacıyla hayata geçirilen ESBİM'in son olarak Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği mülakata 200 kişi katıldı. Görüşmeler sonucunda, belirtilen şartları sağlayan adaylar, uygun kadrolarda istihdam edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi Koordinatörü Barış Çınar, her ay ortalama 530 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

Vatandaşlara yeni iş fırsatları sunmak için yönlendirmeler yaptıklarını kaydeden Çınar, “Birim olarak ilçemizdeki istihdamı artırmaya, iş arayanlara umut olmaya ve bölgenin iş gücü ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ESBİM'in mülakatına katılan Ali Otay ise merkezin kendisine ve iş arayan arkadaşlarına umut olduğunu belirtti.

İş
İstihdam

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