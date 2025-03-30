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Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu’na ziyaret haberi

İSTANBUL (AA) - Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.Kılıçdaroğlu, yolsuzluk so...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu’na ziyaret haberi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Herkese aileleriyle birlikte güzel bayram geçirmelerini dileyen Kılıçdaroğlu, bayramın birinci gününde cezaevinde bulunan CHP'li dostları ve belediye başkanlarıyla görüştüğünü kaydetti.

Kılıçdaroğlu, “Ekrem İmamoğlu, Can Atalay, Osman Kavala, Şükrü Genç, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat Bey'le görüştüm. Mehmet Murat Çalık ve Sayın Ümit Özdağ ile görüştüm.” diye konuştu.

Özdağ'la görüşmesine ilişkin ise Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Genel başkanın, kendisinin durumunu sorduğumda, bir yazısı şu anda savcılığın önünde bekliyor ve bu yazının bir an önce mahkemeye sunulması gerekiyor. Sunulduğu takdirde de kendisinin en azından bugün içinde bulunduğu tablonun dışına çıkabileceği, yani hapisten çıkabileceği yönündeki bir düşüncesini ifade etti. Onu da ben dillendireceğimi kendisine söz verdim.”

Umutsuzluğa kapılma haklarının bulunmadığını, kendilerinin gelecek güzel günleri inşa etmek üzere yola çıkan kişiler olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, gelecek güzel günleri çocuklar, Türkiye ve bölge için de hazırlamak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.

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