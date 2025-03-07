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Damat Tween, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla KDMP üyelerini bir araya getirdi haberi
Eyüpsultan’daki imam hatip öğrencilerinden bağımlılıkla mücadele mesajı haberi
Çanakkale’de Uzmanı Dr. Nigar Hüseyinzade’nin çizdiği resimler sergilendi haberi
Edirne’de 7’den 70’e kadın orkestrası “Kadının T’elinden” adlı konserde müzik şöleni yaşattı haberi
Sındırgı’da kadınlar ürünlerini sergiledi haberi
Derin denizde boru indirme gemisi “Castorone” İstanbul Boğazı’ndan geçti haberi
Mudanya Kültürel Miras Konferansı gerçekleştirildi haberi
Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Musa’nın babası son yolculuğuna uğurlandı haberi
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Eyüpsultan’daki imam hatip öğrencilerinden bağımlılıkla mücadele mesajı haberi

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'daki 13 imam hatip okulunda, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde, bağımlılıkla mücadele mesajı verildi.Yeşilay Haftası dolayısıyla ilçedeki imam hatip öğrencileri, zararlı alışkanlıklara karşı bilinç...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Eyüpsultan’daki imam hatip öğrencilerinden bağımlılıkla mücadele mesajı haberi

Eyüpsultan'daki 13 imam hatip okulunda, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde, bağımlılıkla mücadele mesajı verildi.

Yeşilay Haftası dolayısıyla ilçedeki imam hatip öğrencileri, zararlı alışkanlıklara karşı bilinç oluşturmak amacıyla tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığına dikkati çeken etkinlikler düzenledi.

Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeki programda konuşan öğrencilerden Mihren Demirden, “Tütün içmenin hayattaki sorunları unutturacağı düşüncesi tamamen bir aldatmacadır. Bu nedenle gençleri bağımlı hale getirmeye çalışan tütün şirketlerine 'hayır' diyorum. 'Bir kereden bir şey olmaz' diyenlere 'hayır' diyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, bağımlılıklara karşı kararlılıklarını simgelemek amacıyla ellerindeki balonları patlattı.

Program, öğrencilerin hep birlikte “Bağımlılıklara hayır” sloganı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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