Fatih’te 2 İETT otobüsünün çarpışması ulaşımı aksattı haberi

Fatih'te 2 İETT otobüsünün çarpışması sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Topkapı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi'nde seyreden 79T Kayabaşı-Taksim hattında çalışan İETT otobüsü ile 88 Sultangazi-Topkapı seferini yapan İETT otobüsü çarpıştı.
Kazanın etkisiyle iki otobüste hasar oluşurken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Bir süre yolda beklemek zorunda kalan otobüslerden inen yolcular, yürüyerek yollarına devam etti.
Kırklareli’nde down sendromlu öğrenciler farkındalık için sahneye çıktı haberi
Özel eğitim okulundaki öğretmenin inancı down sendromlu sporcuların motivasyon kaynağı oluyor haberi