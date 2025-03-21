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Troya Müzesi’nde Homeros’un İlyada Destanı’nı okudular haberi
Fatih’te 2 İETT otobüsünün çarpışması ulaşımı aksattı haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da nevruz ateşini yaktı haberi
Edirne’de Nevruz Bayramı kutlandı haberi
Balıkesir’de elektrik akımına kapılan tır şoförü öldü haberi
Sakarya’dan kısa kısa haberi
Bursa ve çevre illerde 27 bini aşkın fidan toprakla buluşturuldu haberi
Edirne Valisi Sezer’in köy ziyaretleri sürüyor haberi
Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi
Bursa’da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı haberi
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Fatih’te 2 İETT otobüsünün çarpışması ulaşımı aksattı haberi

İSTANBUL (AA) - Fatih'te 2 İETT otobüsünün çarpışması sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu.Topkapı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi'nde seyreden 79T Kayabaşı-Taksim hattında çalışan İETT otobüsü ile 88 Sultangazi-Topkapı seferini yap...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Fatih’te 2 İETT otobüsünün çarpışması ulaşımı aksattı haberi

Fatih'te 2 İETT otobüsünün çarpışması sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Topkapı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi'nde seyreden 79T Kayabaşı-Taksim hattında çalışan İETT otobüsü ile 88 Sultangazi-Topkapı seferini yapan İETT otobüsü çarpıştı.

Kazanın etkisiyle iki otobüste hasar oluşurken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Bir süre yolda beklemek zorunda kalan otobüslerden inen yolcular, yürüyerek yollarına devam etti.

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