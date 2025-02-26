Fatih’te polis memurunu yaralayan hırsızlık şüphelisi yakalandı haberi

Fatih'te görevli polis memurunu yaralayan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha çalışmalarında, bir şüphelinin Fatih'te kamera bulunmayan kör noktaları seçerek yankesicilik yaptığı tespit edildi.
Eşkal bilgilerinden kimliği tespit edilen şüpheli E.Y. (21), İskenderpaşa Mahallesi'nde bir kişiyle tartıştığı sırada polislerce gözaltına alınmak istenirken, sopayla saldırdığı görevli memuru yaraladı.
Etkisiz hale getirilen şüphelinin üzerinde bulunan ve yankesicilikten elde ettiği anlaşılan cep telefonu sahibine teslim edildi.
Şüpheli E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından “yankesicilik” ve “görevli memura mukavemet” suçlarından adliyeye sevk edildi.
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