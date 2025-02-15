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KEFEK ve BM, kadınların siyasete ve karar alma süreçlerine güçlü katılımını hedefliyor haberi
Tekirdağ’da Kavak Deresi’nin rengi değişti haberi
Edirne’de ciplerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı haberi
GAME+, GeForce NOW Ultimate’i Türkiye’de oyunseverlerle buluşturdu haberi
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GAME+, GeForce NOW Ultimate’i Türkiye’de oyunseverlerle buluşturdu haberi

- TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe: - "Turkcell olarak Türkiye'deki dijital dönüşümün öncüsü olarak, globaldeki tüm teknolojik yenilikleri Türkiye'deki tüketicilerle buluşturmayı kendimize misyon edindik"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GAME+, GeForce NOW Ultimate’i Türkiye’de oyunseverlerle buluşturdu haberi

Turkcell'in bulut tabanlı oyun platformu GAME+, GeForce RTX 4080 ile güçlendirilmiş “GeForce NOW Ultimate” paketini Türkiye'de oyunseverlerle buluşturdu.

NVIDIA GeForce NOW servisi ile bulut oyun teknolojisini Türkiye'ye taşıyan GAME+, yüksek donanım maliyetine gerek kalmadan internet bağlantısı olan herhangi bir cihaz üzerinden güçlü oyun deneyimi sunuyor.

İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtıma, oyun dünyasının tanınmış isimleri Enis Kirazoğlu, Mesut Çevik, Can Sungur, Tuna Akşen, Tunca Arslan, Orhun Kayaalp ve Batuhan Bozkan da katıldı. Etkinlik kapsamında davetlilere özel deneyim alanları oluşturuldu ve çeşitli turnuvalar düzenlendi.

– Tanıtıma özel fiyatlarla sunuluyor

GAME+ GeForce NOW Ultimate, sınırlı kapasiteyle geçerli olacak lansmana özel fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya kapsamında 23 Şubat 23.59'a kadar 1 aylık Ultimate paketi 680 yerine 480 liradan, 3 aylık paket 1800 yerine 1270 liradan, 6 aylık paket ise 3 bin 400 yerine 2 bin 400 liradan satın alınabiliyor.

Mevcut “Performance” paketi kullanıcıları ise diledikleri takdirde paketlerini “Ultimate” seçeneğine yükseltebiliyor.

GeForce NOW Ultimate, oyunculara 1080p ve 4K HDR çözünürlükte oyun oynama imkanı sunarken, DLSS 3, NVIDIA Reflex ve Cloud G-Sync gibi teknolojilere erişim sağlıyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar, ek donanıma ihtiyaç duymadan yüksek kalitede ve düşük gecikmeli oyun deneyimi yaşayabiliyor.

– Her ortamda en akıcı ve kaliteli oyun deneyimi

TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, etkinlikte yaptığı konuşmada, oyun sektörünün 2024'te 475 milyar dolarlık ekosisteme dönüştüğünü belirtti.

Gökçe, “Yani sadece oyunlar değil, bu oyunları oynamamızı sağlayan teknolojiler ve destek ekipmanlarıyla birlikte devasa sektör söz konusu. Bunun yanı sıra oyun sektörü oyuncuların kendilerini ifade edebildiği, sosyal etkileşim kurabildiği ve aynı zamanda kültürel yapı oluşturduğu bir alan.” değerlendirmesinde bulundu.

Oyun sektörünün teknolojiyi en hızlı benimseyen sektörlerden biri olduğunu belirten Gökçe, “Turkcell olarak Türkiye'deki dijital dönüşümün öncüsü olarak, globaldeki tüm teknolojik yenilikleri Türkiye'deki tüketicilerle buluşturmayı kendimize misyon edindik. Kuruluşumuzdan bu yana birçok yeniliği ülkemize taşıdık. Bir Turkcell markası olan GAME+ da bu vizyonumuzla hayata geçti. NVIDIA işbirliğiyle Türkiye'de ilk kez oyunseverlere sunduğumuz GeForce NOW Powered By GAME+ hizmetimizle oyun dünyasında devrim yaratan bulut tabanlı oyun teknolojisinin ülkemizdeki ilk ve tek temsilcisi olduk.” dedi.

Gökçe, bulut oyun hizmetlerinin kullanıcıların her türlü cihazda yüksek performans almasını sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Oyuncular ister bilgisayar, ister akıllı telefon, ister televizyon kullanıyor olsun, her ortamda en akıcı ve kaliteli oyun deneyimini yaşayabiliyor. Şimdi de GeForce RTX 4080 ile güçlendirilmiş GeForce NOW Ultimate paketimiz sayesinde daha yüksek performans sunuyor, oyuncuların en üst düzey grafik ayarlarında, düşük gecikmeyle daha akıcı ve gerçekçi oyun deneyimi yaşamalarını sağlıyoruz.”

Oyun
Paket
Sektör
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Ultimate

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