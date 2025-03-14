SON DAKİKA
Gelibolu’da 2 okula halı saha yapılacak haberi
Çanakkale’de otelde balyozlu ve bıçaklı kavgaya karışan 10 zanlı yakalandı haberi
Kırklareli Valisi Turan sanayicilerle bir araya geldi haberi
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca iftar programı düzenlendi haberi
Kırklareli Valisi Turan, tedavi gören hastaları ziyaret etti haberi
Bursa’da yoldan çıkıp tarlaya devrilen otomobildeki sürücü yaralandı haberi
Bilecik’te tarlaya devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı haberi
Balıkesir’de kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı haberi
Bursa’da “Bir Adam Yaratmak” oyunu sahnelendi haberi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasından “Çanakkale Şehitlerimizi Anma” konseri haberi
Gelibolu’da 2 okula halı saha yapılacak haberi
Çanakkale’de otelde balyozlu ve bıçaklı kavgaya karışan 10 zanlı yakalandı haberi
Kırklareli Valisi Turan sanayicilerle bir araya geldi haberi
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca iftar programı düzenlendi haberi
Kırklareli Valisi Turan, tedavi gören hastaları ziyaret etti haberi
Bursa’da yoldan çıkıp tarlaya devrilen otomobildeki sürücü yaralandı haberi
Bilecik’te tarlaya devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı haberi
Balıkesir’de kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı haberi
Bursa’da “Bir Adam Yaratmak” oyunu sahnelendi haberi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasından “Çanakkale Şehitlerimizi Anma” konseri haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Gelibolu’da 2 okula halı saha yapılacak haberi

Gelibolu’da 2 okula halı saha yapılacak haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Spor Toto Teşkilat Başkanlığından alınan hibe desteğiyle 2 okula, halı saha yapılacak.Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Toto Teşkil...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Gelibolu’da 2 okula halı saha yapılacak haberi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Spor Toto Teşkilat Başkanlığından alınan hibe desteğiyle 2 okula, halı saha yapılacak.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığından aldıkları hibe desteğiyle ilçeye iki yeni halı saha kazandıracaklarını bildirdi.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine açık, 100. Yıl Barış Ortaokulu bahçesine ise kapalı halı saha yapılacağını belirten Soyuak, şunları kaydetti:

“Halı sahaların altyapı çalışmaları başladı. Projelerin en kısa sürede tamamlanarak hem öğrencilerin hem de halkın hizmetine açacağız. Sporun kenti Gelibolu'muzda spora ve sporcuya olan desteğimiz artarak devam edecek. Gençlerin ve sporseverlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu tür projelere öncelik verdik.”

İlgili Haberler

“Bir Konserden Tablolar” programı Süreyya Operası’nda sanatseverlerle buluştu haberi
Yerel
14 Mart 2025, 00:10

“Bir Konserden Tablolar” programı Süreyya Operası’nda sanatseverlerle buluştu haberi

Sancaktepe’de silahlı gasp zanlısı suçüstü yakalandı haberi
Yerel
13 Mart 2025, 22:54

Sancaktepe’de silahlı gasp zanlısı suçüstü yakalandı haberi

Bursa’da temizlediği tabancanın ateş almasıyla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı haberi
Yerel
13 Mart 2025, 21:04

Bursa’da temizlediği tabancanın ateş almasıyla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı haberi

Zeytinburnu’nda bir kişi tartıştığı otomobilin sürücüsünü darbetti haberi
Yerel
13 Mart 2025, 20:24

Zeytinburnu’nda bir kişi tartıştığı otomobilin sürücüsünü darbetti haberi

Bilecik’te köylüler 27 yıldır sırayla kurdukları iftar sofralarında buluşuyor haberi
Yerel
13 Mart 2025, 19:44

Bilecik’te köylüler 27 yıldır sırayla kurdukları iftar sofralarında buluşuyor haberi

Kocaeli’de yangın çıkan depoda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı haberi
Yerel
13 Mart 2025, 19:00

Kocaeli’de yangın çıkan depoda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı haberi

Hyundai Motor Türkiye’den toplumsal cinsiyet eşitliği için Design Jam etkinliği haberi Hyundai Motor Türkiye’den toplumsal cinsiyet eşitliği için Design Jam etkinliği haberi Edirne’de iş yerinden telefon ve tablet hırsızlığı güvenlik kamerasında haberi Edirne’de iş yerinden telefon ve tablet hırsızlığı güvenlik kamerasında haberi