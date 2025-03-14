Gelibolu’da 2 okula halı saha yapılacak haberi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Spor Toto Teşkilat Başkanlığından alınan hibe desteğiyle 2 okula, halı saha yapılacak.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığından aldıkları hibe desteğiyle ilçeye iki yeni halı saha kazandıracaklarını bildirdi.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine açık, 100. Yıl Barış Ortaokulu bahçesine ise kapalı halı saha yapılacağını belirten Soyuak, şunları kaydetti:

“Halı sahaların altyapı çalışmaları başladı. Projelerin en kısa sürede tamamlanarak hem öğrencilerin hem de halkın hizmetine açacağız. Sporun kenti Gelibolu'muzda spora ve sporcuya olan desteğimiz artarak devam edecek. Gençlerin ve sporseverlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu tür projelere öncelik verdik.”