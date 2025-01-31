SON DAKİKA
Gelibolu’da anne adaylarına yönelik ebe polikliniği açıldı haberi
Edirne’de İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı haberi
Toyota, RAV4 GR SPORT’u satışa sundu haberi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, İstanbul’da “2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı”nda konuştu: haberi
İBB Başkanı İmamoğlu, ifadesinin alınmasının ardından konuştu: haberi
Eski milli futbolcu Serhat Akın’a silahlı saldırıya ilişkin sanıkların yargılanmasına başlandı haberi
Bursa’da bir inşaatta kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı haberi
PİLOT, 13’üncü dönem başvurularını alacak haberi
İnegöl’de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Edirne’de bağlantı yolu açılışında konuştu: haberi
Gelibolu’da anne adaylarına yönelik ebe polikliniği açıldı haberi
Edirne’de İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı haberi
Toyota, RAV4 GR SPORT’u satışa sundu haberi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, İstanbul’da “2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı”nda konuştu: haberi
İBB Başkanı İmamoğlu, ifadesinin alınmasının ardından konuştu: haberi
Eski milli futbolcu Serhat Akın’a silahlı saldırıya ilişkin sanıkların yargılanmasına başlandı haberi
Bursa’da bir inşaatta kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı haberi
PİLOT, 13’üncü dönem başvurularını alacak haberi
İnegöl’de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Edirne’de bağlantı yolu açılışında konuştu: haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Gelibolu’da anne adaylarına yönelik ebe polikliniği açıldı haberi

Gelibolu’da anne adaylarına yönelik ebe polikliniği açıldı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Sağlık Bakanlığınca başlatılan "Her gebeye bir ebe" uygulaması Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde hayata geçirildi.Hastanede bakanlığın çalışması kapsamında açılan ebe polikliniği hizmete başladı.Anne olmaya hazırlananlara hast...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Gelibolu’da anne adaylarına yönelik ebe polikliniği açıldı haberi

Sağlık Bakanlığınca başlatılan “Her gebeye bir ebe” uygulaması Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde hayata geçirildi.

Hastanede bakanlığın çalışması kapsamında açılan ebe polikliniği hizmete başladı.

Anne olmaya hazırlananlara hastane ebeleri rehberliği sayesinde doğuma hazırlık, stresten uzak ve daha güvende doğuma hazırlık süreçleriyle ilgili destek verilecek, bilgi ve uygulama paylaşımlarının yapılacağı klinikte ayrıca gebelerin tansiyon, boy ve kilo ölçümleri de düzenli olarak yapılacak.

İlgili Haberler

Balıkesir’de karbonmonoksitten zehirlenen karı koca öldü haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 13:43

Balıkesir’de karbonmonoksitten zehirlenen karı koca öldü haberi

Tekirdağ’da evinde sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 13:25

Tekirdağ’da evinde sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı haberi

İletişim Başkanı Altun, “Türkiye Nöbetinde Bir Münevver: Alev Alatlı Sempozyumu”nda konuştu: haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 13:17

İletişim Başkanı Altun, “Türkiye Nöbetinde Bir Münevver: Alev Alatlı Sempozyumu”nda konuştu: haberi

Tekirdağlı küçük tekne balıkçıları karides için denize açılacak haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 12:52

Tekirdağlı küçük tekne balıkçıları karides için denize açılacak haberi

“Yürüyerek dünya turu” hayaliyle Paris’i hedefleyen Japon gezgin Türkiye’den memnun ayrıldı haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 12:24

“Yürüyerek dünya turu” hayaliyle Paris’i hedefleyen Japon gezgin Türkiye’den memnun ayrıldı haberi

Bebeğine anne sütü götürürken kazada ölen polis memurunun eşi kızıyla hayata tutunuyor haberi
Yerel
31 Ocak 2025, 12:11

Bebeğine anne sütü götürürken kazada ölen polis memurunun eşi kızıyla hayata tutunuyor haberi

Kırklareli’nde genç girişimci KOSGEB desteğiyle geliştirdiği laboratuvarında diş protezi üretiyor haberi Kırklareli’nde genç girişimci KOSGEB desteğiyle geliştirdiği laboratuvarında diş protezi üretiyor haberi Daikin’in akıllı termostatları, enerji tasarrufu ve konfor sağlıyor haberi Daikin’in akıllı termostatları, enerji tasarrufu ve konfor sağlıyor haberi